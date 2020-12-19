لمتابعة تطويرها ورفع كفاءتها.. وزير الزراعة يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى اليوم محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة للاطلاع على التطوير الذي تشهده المحطة ورفع كفاءتها ايضا للاطمئنان على البرامج التي تستهدف الرعاية والتربية.
وزار القصير خلال تواجده بالمحطة اقسامها المختلفة وعنابر الخيول وشدد على الاسراع برفع كفاءتها وتنمية مواردها وتوفير اقصى رعاية للخيول خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد تغيرات مناخية متقلبة .
يأتي ذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية للنهوض بمستقبل صناعة الخيول في مصر.
كان برفقة وزير الزراعة خلال جولته اليوم بالمحطة اللواء مهاب عبدالرؤوف رئيس الهيئة الزراعية المصرية والدكتور صلاح فتحي مدير محطة الزهراء للخيول العربية
يذكر أن محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة تعتبر من أقدم المحطات فى العالم وهي التي تمنح شهادة الميلاد للحصان العربي الأصيل كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.
كان الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في جهود حوكمة وتطوير محطة الزهراء بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، وعلى أن يتم رفع كفاءة المحطة وفق أحدث المعايير العلمية، مع الاستعانة بأفضل الكوادر والخبرات المتميزة في هذا المجال، وذلك لتعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمحطة، ودعمًا لجهود الدولة في إحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.
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