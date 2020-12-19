احذروا.. برودة الجو قد تؤدى إلى هلاك الماشية والدواجن.. ننشر أهم النصائح

يعد فصل الشتاء من أكثر الفصول انخفاضا لدرجات الحرارة خاصة فى فترة الليل مما قد يودى إلى انتشار الأمراض بين الماشية والدواجن، والهلاك أيضا دون أن يشعر المربي بهم.

وفى هذا الصدد، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن برودة الجو فى فصل الشتاء قد تؤدى إلى موت وهلاك بعض الماشية وكذلك الدواجن إذا لم يتم الاهتمام بهم ورعايتهم ووضعهم تحت درجة حرارة معينة بحيث يتم تدفئتهم بشكل جيد وغير مبالغ فيه.

قدم "أبو صدام" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج"، بعض النصائح لمربي الدواجن والماشية للحفاظ عليهم وتجنب الصقيع خلال الفصل الجارى والتى من أهمها الاهتمام بتدفئة الدواجن جيدا خاصة فى فترة الليل ووضعهم فى عنابر بدرجة حرارة مناسبة، مع تنظيف العنابر من الروث لتكون خالية من الرطوبة.

وناشد "نقيب الفلاحين" بضرورة شراء الأعلاف والمبيدات سواء للدواجن أو للماشية من أماكن معروفة وليست مجهولة تجنبا للتعرض للغش والذى قد يؤدى إلى هلاك الماشية والدواجن.

وقال أبو صدام إنه لا بد من الاهتمام بالتطعيمات والتحصينات للدواجن والماشية خلال فصل الشتاء تجنبا للانفلونزا والأمراض المنتشرة، فضلا عن استشارة الطبيب البيطرى حال امتناع أى ماشية أو دواجن عن الطعام والشراب.

وأوضح أنه لا بد من التأكد من وجود وسائل لإطفاء الحريق مع وضع وسائل التدفئة على مستويات منخفضة الارتفاع داخل العنابر، حيث إن الهواء الساخن يكون أخف وزنًا من الهواء البارد، وذلك لضمان تدفئة القطعان بالشكل الأمثل.