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موجز السوشيال ميديا.. مدافع الزمالك يعلن إصابته بـ كورونا.. وبايرن ميونخ يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

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نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

مدافع الزمالك يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

أعلن محمد عبد السلام، مدافع النادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا. 

وكتب محمد عبد السلام عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "فيروس كورونا إيجابي". 

كان محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشف موقفه من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، والأخبار المتداولة بشأن اقتراب رحيله إلى صفوف المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال محمد عبد السلام: تواجدي في صفوف الزمالك شرف كبير لي، ولم أتحدث عن الرحيل مع أي مسئول وأتابع الأخبار المتداولة عبر الصحف مثل الجميع.

وأضاف لاعب الزمالك: أنا حريص منذ بداية فترة تواجدي داخل صفوف الزمالك، على عدم افتعال أي أزمة، وألتزم بمواعيد التدريبات الجماعية وتعليمات الجهاز الفني، ثم أغادر مقر القلعة البيضاء في هدوء.

وتابع محمد عبدالسلام: "يوجد لدى أزمة وهي أنني لا أحب الظهور إعلاميًا، ونادرًا ما أدلى بتصريحات صحفية، ولم أتفاوض مع أي ناد رغم تلقي أكثر من عرض محلي".

وأكمل حديثه: "احترم تعاقدي مع نادي الزمالك وراض بأي قرار يصدر سواء باستمراري في صفوف الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات".

الجمهور يدعم رامي السبيعي قبل مواجهات مستر أولمبيا 2020

يستعد البطل المصري رامي السبيعي والشهير بـ«بيج رامي»  للمشاركة فى البطولة الأشهر في تاريخ لعبة كمال الأجسام "مستر أولمبيا 2020"، والتي تقام سنويًا في مدينة نيويورك الأمريكية، بمشاركة لاعبي كمال الأجسام من جميع أنحاء العالم. 

ويخوض رامي السبيعي المنافسة المقرر لها اليوم السبت وغدا الأحدً، في كامل فورمته التي حرص طوال العام الماضى، على اكتمالها بشكل كبير، ليعزز فرص فوزه في البطولة الأشهر في تاريخ اللعبة، ونشر منذ ساعات قليلة، صورة جديدة له تظهر المستوي العالى الذى وصل إليه قبل المنافسة لاقتناص اللقب من البطل الأمريكي فيل هيث الذى حصل على لقب مستر أولمبيا لسبع سنوات متتالية. 

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #بيج_رامي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

بايرن ميونخ يحتفل باليوم العالمي للغة العربية: جزء من هوية نادينا.. فيديو

احتفل نادى بايرن ميونخ الألمانى باليوم العالمى للغة العربية ونشرت الصفحة الرسمية للفريق، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".وعلقت الصفحة على مقطع الفيديو قائلة: "اختلافاتنا هي ما تُشكل هويتنا، واللغة العربية هي جزء من هوية البايرن تمامًا كأفضل لاعبي العالم!#اليوم_العالمي_للغة_العربية".

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وفاز بايرن ميونخ على فولفسبورج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الألماني.

افتتح فيليب التسجيل لـ فولفسبورج في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعادل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 35 بضربة رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 50، عاد ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، ليقوده للظفر بنقاط المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بايرن للنقطة 27 في المركز الثاني وتوقف رصيد فولفسبورج عند 21 نقطة في المركز الخامس.

وفي نفس الجولة، فاز باير ليفركوزن على كولن برباعية، ولايبزيج على هوفينهايم بهدف نظيف

بصحبة شوقي وجمعة وبركات.. عصام الحضري في صورة جديدة مع نجوم الجيل الذهبي.. شاهد

نشر عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر سابقا، صورة له مع  نجوم الجيل الذهبى لمنتخب مصر، محمد شوقى ووائل جمعة ومحمد بركات وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعية وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: 

يسلام ع العظمة - أساطير - وحشتونا يا كباتن 

يشار إلى أن مصادر مقربة من عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، كشفت عن شرائه لنادي ليوا إف سي في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: "إن عصام الحضري اشترى النادي منذ فترة، وتولى رئاسة هذا النادي منذ بداية الموسم الجاري، ويسعى لصعوده إلى دوري الدرجة الأولى الإماراتي".
وفاز نادي ليوا اف سي برئاسة عصام الحضري على نظيره فرسان هيسبانيا والذي يرأسه النجم الإسباني ميشيل سلجادو، بنتيجة 1-0، محققًا أول 3 نقاط في تاريخ النادي.
كان عصام الحضري اقترب من تولي تدريب حراس مرمى نادي النجم الساحلي التونسي، بعدما اتفق مع مسؤوليه على كل بنود التعاقد، ويتبقى له توقيع العقود، حيث سيوقع على العقود عند مجيء النادي التونسي إلى مصر يوم 20 ديسمبر الجاري لملاقاة نادي المقاولون العرب في دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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