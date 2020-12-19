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مواعيد الاجازات الرسمية 2021 في مصر

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أحلام سمير 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الاجازات الرسمية 2021 في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد الاجازات الرسمية 2021 في مصر  , يبحث الجميع الآن على مواقع التواصل الاجتماعي عن الإجازات الرسمية في 2021 وذلك لمعرفة الاجازات الرسمية وتكون هذه الإجازات لكل المصالح الحكومية وغيرها، حيث يخطط الجميع إلى تقضيت هذه الإجازات مع العائلة وهناك من يخطط لزيارة الاقارب فيها، او السفر مع العائلة، ولقد تم الاعلان عن عدد أيام الإجازات الموجودة في ٢٠٢١ وهي ١٩ يوم إجازات رسمية، ولقد أعددنا لكم هذه المقالة لعرض أيام الإجازات مع ذكر اليوم والتاريخ والمناسبة الخاصة بهذا اليوم.

مواعيد الاجازات الرسمية 2021

عيد الميلاد القبطي الخميس 7 يناير 2021
إجازة  ثورة 25 يناير الاثنين 25 يناير 2021
عيد تحرير سيناء الأحد 25 أبريل 2021
عيد العمال السبت 1 مايو 2021
شم النسيم الأثنين 3 مايو 2021
عيد الفطر المبارك من الخميس للسبت 13 إلى 15 مايو 2021
اجازة ثورة 30 يونيو الأربعاء 30 يونيو 2021
وقفة عرفات الاثنين 19 يوليو 2021
عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء إلى الجمعة 20 إلى 23 يوليو 2021
رأس السنة الهجرية الاثنين 9 أغسطس 2021
عيد 6 أكتوبر الأربعاء 6 أكتوبر 2021
المولد النبوي الشريف الاثنين 18 أكتوبر 2021

2021 عام التفاؤل والأمل 

لقد عانى الجميع بسبب فيروس كورونا المستجد والذي يطلق عليه كوفيد 19 والذي بسببه لم يستطيع أحد الاستمتاع بأى إجازات أو اعياد.

هذا ولقد أعلنت أيضًا الكثير من الشركات عن وجود علاج كورونا ولذلك نأمل جميعا بأن يكون هذا العام هو عام الأمل والتفاؤل والخلاص من كورنا، والجميع ينتظره لقاء وقت ممتع الاسرة والأقارب والأصدقاء، والسفر وقضاء رحلات سعيدة مع العائلة، مودعين عام تقيد الحركة والحظر .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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