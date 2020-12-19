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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الاجازات الرسمية 2021 في مصر في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواعيد الاجازات الرسمية 2021 في مصر , يبحث الجميع الآن على مواقع التواصل الاجتماعي عن الإجازات الرسمية في 2021 وذلك لمعرفة الاجازات الرسمية وتكون هذه الإجازات لكل المصالح الحكومية وغيرها، حيث يخطط الجميع إلى تقضيت هذه الإجازات مع العائلة وهناك من يخطط لزيارة الاقارب فيها، او السفر مع العائلة، ولقد تم الاعلان عن عدد أيام الإجازات الموجودة في ٢٠٢١ وهي ١٩ يوم إجازات رسمية، ولقد أعددنا لكم هذه المقالة لعرض أيام الإجازات مع ذكر اليوم والتاريخ والمناسبة الخاصة بهذا اليوم.
مواعيد الاجازات الرسمية 2021
|عيد الميلاد القبطي
|الخميس 7 يناير 2021
|إجازة ثورة 25 يناير
|الاثنين 25 يناير 2021
|عيد تحرير سيناء
|الأحد 25 أبريل 2021
|عيد العمال
|السبت 1 مايو 2021
|شم النسيم
|الأثنين 3 مايو 2021
|عيد الفطر المبارك
|من الخميس للسبت 13 إلى 15 مايو 2021
|اجازة ثورة 30 يونيو
|الأربعاء 30 يونيو 2021
|وقفة عرفات
|الاثنين 19 يوليو 2021
|عيد الأضحى المبارك
|من الثلاثاء إلى الجمعة 20 إلى 23 يوليو 2021
|رأس السنة الهجرية
|الاثنين 9 أغسطس 2021
|عيد 6 أكتوبر
|الأربعاء 6 أكتوبر 2021
|المولد النبوي الشريف
|الاثنين 18 أكتوبر 2021
2021 عام التفاؤل والأمل
لقد عانى الجميع بسبب فيروس كورونا المستجد والذي يطلق عليه كوفيد 19 والذي بسببه لم يستطيع أحد الاستمتاع بأى إجازات أو اعياد.
هذا ولقد أعلنت أيضًا الكثير من الشركات عن وجود علاج كورونا ولذلك نأمل جميعا بأن يكون هذا العام هو عام الأمل والتفاؤل والخلاص من كورنا، والجميع ينتظره لقاء وقت ممتع الاسرة والأقارب والأصدقاء، والسفر وقضاء رحلات سعيدة مع العائلة، مودعين عام تقيد الحركة والحظر .
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