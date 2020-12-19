الأمن يكشف تطورات مثيرة في واقعة اختطاف طفل البحيرة

تطورات مثيرة كشفتها أجزة الأمن بوزارة الداخلية بعد القبض على المتهمين في واقعة اختطاف طفل بالبحيرة، بسبب خلافات مالية مع والده. لسابقة تحصل والد الطفل المجني عليه، منهم، على مبالغ مالية، بزعم توظيفها، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بذلك، أو يقم برد تلك المبالغ وهرب.

وورد لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة، بلاغ من ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز- يفيد باختطاف شخصان مجهولان يستقلان مركبة "توك توك" لنجلها "8 سنوات" حال سيره في القرية محل إقامتهما، والهرب به.

وبتشكيل فريق بحث، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة؛ توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة من القبض على اثنين من المتهمين، وعقب استشعار باقي المتهمين بضبطهم؛ تخلوا عن الطفل المجني عليه، في أحد الطرق الفرعية المتاخمة للقرية محل إقامته.

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وأضافوا أن أحدهم قاد سيارة أجرة، وتوجه للقرية محل سكن المجني عليه هو وباقى المتهمين، وتركها، ثم استقل مركبة "توك توك" صحبة أحد المتهمين، عقب قيام الآخرين بمراقبة المجني عليه، وأكدا وجوده بمفرده، وتم اقتياد الطفل لمركبة التوك توك تحت تهديد مسدس صوت، جرى ضبطه بإرشادهم، وبحوزتهم "مسدس صوت- سيارة أجرة- مركبة توك توك"، المستخدمين في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.