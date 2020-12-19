حبس المخرج عمرو فاروق 15 سنة بتهمة حيازة الكوكايين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة المخرج عمرو فاروق بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، في اتهامه بحيازة مخدر الكوكايين. وغاب المتهم عن الحضور لتواجده خارج البلاد، وحضر محاميه بتوكيل عنه.

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