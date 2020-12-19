أبوتريكة: محمد صلاح ليس سعيداً في ليفربول وسأتصل به بعد المباراة

صرح محمد ابوتريكة لاعب الأهلي السابق، و محلل قنوات "بي أن سبورتس" أن محمد صلاح ليس سعيداً في ليفربول و هذا شعوري لكن لم تجمعني به أي محادثات حتي الأن. اقرأ أيضا: محمد صلاح يتحدث بصراحة عن البدري.. ويؤكد: "غضبت من كلوب"

وجاء ذلك بعد جلوس محمد صلاح علي مقاعد البدلاء في المباراه المقامه حالياً امام فريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي حيث يجلس محمد صلاح على دكة البدلاء خارج التشكيلة الرسمية التي بدأ بها ليفربول المباراة و سجل مينامينو الهدف الأول لليفربول مبكرا بالدقيقة الثالثة. وجاء ذلك بعد جلوس محمد صلاح علي مقاعد البدلاء في المباراه المقامه حالياً امام فريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي حيث يجلس محمد صلاح على دكة البدلاء خارج التشكيلة الرسمية التي بدأ بها ليفربول المباراة و سجل مينامينو الهدف الأول لليفربول مبكرا بالدقيقة الثالثة. والجدير بالذكر أن فريق ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة .



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