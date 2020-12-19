تفاصيل اتهام سارة الطباخ "الشرنوبي" بسرقة سكوتر خاص بها

أثار اتهام سارة الطباخ لمحمد الشرنوبي، بسرقة "سكوتر" خاص به، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المشاحنات التي وقعت بين الثنائي المُنفصل، خلال الأشهر الماضية.
وبناءً على تحرير سارة الطباخ محضرا ضد الشنوبي، طلبت النيابة العامة فى مدينة 6 أكتوبر، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهامه بسرقة سكوتر خاص بها قبل 8 أشهر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
اتهام سارة الطباخ للشرنوبي
وكانت سارة الطباخ اتهمت فى محضر حررته بقسم شرطة أكتوبر، خطيبها السابق محمد الشرنوبى، بسرقة "سكوتر" خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث، قائلة: "كنت فى زيارة لأحد معارفها بكمبوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر، وهناك فوجئت ب"الاسكوتر" المملوك لها، والمختفى قبل 8 أشهر، وحينما سألت الأمن عن مالكه أخبروها بأنه ملك محمد الشرنوبى".
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فيما قال الشرنوبى، أن سارة من أهدته "الأسكوتر" كهدية عيد ميلاده قبل انفصالهما، ونفى سرقته، مؤكدا كيدية البلاغ وعدم صحته.
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