تفاصيل اتهام سارة الطباخ "الشرنوبي" بسرقة سكوتر خاص بها

أثار اتهام سارة الطباخ لمحمد الشرنوبي، بسرقة "سكوتر" خاص به، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المشاحنات التي وقعت بين الثنائي المُنفصل، خلال الأشهر الماضية.

وبناءً على تحرير سارة الطباخ محضرا ضد الشنوبي، طلبت النيابة العامة فى مدينة 6 أكتوبر، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهامه بسرقة سكوتر خاص بها قبل 8 أشهر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

اتهام سارة الطباخ للشرنوبي