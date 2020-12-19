النائب هشام حسين: قرار البرلمان الأوروبي مسيس ويضر بشراكتنا الاستراتيجية

اعتبر هشام حسين، عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، منافيًا للواقع، وينطوي على تدخل في الشأن الداخلي المصري، إضافة إلى كونه تسييسًا لوقائع مجتزئة.

وقال "حسين"، في بيان، أصدره اليوم السبت، إن البرلمان الأوروبي أغفل الجهود الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية، في دعم ملف حقوق الإنسان، على مدار سنوات، تزامنًا مع حرب ضارية ضد الإرهاب، داخل وخارج حدودها، من خلال تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، في مجال تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

النائب حسانين توفيق : قرار البرلمان الأوروبي عن مصر مُسئ ومتأثر بدعاية الجماعات الإرهابية