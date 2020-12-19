نائب بالشيوخ : البرلمان الأوروبي اعتاد إصدار تقارير مغلوطة ضد مصر

انتقد الدكتور أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أن ذلك يعد تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، ولن نقبل أن يكون البرلمان الأوروبي وصيا على مصر.

وأكد عبدالماجد، في بيان له اليوم السبت، أن البرلمان الأوروبي اعتمد على تقارير المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تسعى دائما إلى تشويه صورة وسمعة مصر خلال السنوات الماضية، بجانب تريد هدم الدولة وعدم استكمال مسيرة البناء والتنمية، مشيرا إلى أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان وهناك إنجازات تمت على أرض الواقع في كافة القطاعات والمجالات بالدولة وهذا من صميم حقوق الإنسان.

النائب حسانين توفيق : قرار البرلمان الأوروبي عن مصر مُسئ ومتأثر بدعاية الجماعات الإرهابية