لعشاق الألعاب.. أورنج تطلق باقات الانترنت GO Games

وفرت أورنج باقات الانترنت GO Games لعشاق الألعاب، حيث يواصل عملاء أورنج تساؤلاتهم عن مختلف عروض الباقات، سواء للمكالمات أو الإنترنت والسوشيال ميديا.
باقات أورنج
ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، باقة الانترنت GO Games الشهرية من أورنج أحسن باقة ألعاب في مصر 1300ميجا بـ 10 جنيه شهرياً".
ويمكن للاشتراك من خلال طلب #33*222#.
ويجدر الإشارة إلى إنه يمكنكم متابعة كافة عروض أورنج والتخفيضات من هنـــــــــــــــــا
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كما يتابع دوت الخليج عروض أورنج باستمرار وأجدد الباقات وأكواد الاشتراك فيها، فضلاً عن شكاوي عملاء أورنج في حال واجهتهم مشكلات.
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