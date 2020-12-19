فيديو.. النائبة مارسيل سمير:تنسيقية شباب الأحزاب تستوعب الجميع ومصلحة الوطن في الأولوية دائما

تحدثت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تجربتها بالتنسيقية والانضمام لها منذ 2018، والقدرة على استيعاب جميع الأطراف والرؤي قائلة:" التنسيقية تستوعب كل الرؤى والأفكار".

جاء ذلك في ندوة موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، مؤكدة على أن التنسيقية منصة متعددة من الأحزاب والقوي السياسية في مصر، وبها مختلف اللجان النوعية التى تعمل في جميع المجالات وتقدم رؤى وأفكار في كل ما يطرح عليها من موضوعات، من خلال ورش العمل وأوراق السياسات وغيرها من الآليات المختلفة.

رد حاسم من تنسيقية شباب الأحزاب على البرلمان الأوروبي "لانقبل التدخل ف شئون مصر الداخلية"



ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن العمل في التنسيقية يتم بروح مختلفة من جميع أعضائها مما يجعلها خلية نحل وعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، حيث روح الشباب والتعاون بين بعضهم البعض، مؤكدا على وجود الاختلافات في الرؤى بين الأعضاء ولكن يتم القياس على المساحات المشتركة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار قائلة:"التنسيقية تستوعب الجميع ومصلحة الوطن في الأولويات دائما".

