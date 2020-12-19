بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 34 مسجد ب10 محافظات الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 34 مسجدًا الجمعة المقبلة، 25 /12/ 2020، في 10 محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م 635 مسجدًا حتى تاريخه.

والمساجد التي سيتم افتتاحها هي النحو التالي:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1.الكبير اصف – سيدي سالم شرق

2. التوحيد – كفر قتة – بيلا وزارة الأوقاف

3.عزبة ميزار – شنو – كفر الشيخ

4. العقايبة – قرية أبو راية – مركز الرياض غرب

مديرية أوقاف سوهاج

5. خالد بن الوليد – الوقات – طما

6. العزيز الرحمن – القبيصات – طهطا

7. ال عمران الدناقلة – المنشأة

8. ال هوى الشيخ مرزوق – البلينا وزارة الأوقاف

9. ال جاسر الشيخ زين الدين- طهطا

10. القبيصي قرية باجا – سوهاج جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11. النيل أولاد خلف – دار السلام

12. التوحيد مدينة ناصر – سوهاج جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13. الفاروق شطورة – طهطا

14.الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر- المراغة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15.الحرمين – الجبيرات – طهطا

16. البياع – عرب بخواج- طهطا

مديرية أوقاف أسيوط

17.مسجد الدعبيس – قرية شو القنطرة – أبنوب

18. مسجد الرحمن – قرية بنى محمد الشهابية – أبنوب وزارة الأوقاف

19.مسجد الحسن – الانصار – القوصية غرب

20.مسجد الساعة – بمدينة اسيوط الجديده – الفتح قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

21.مسجد عباد الرحمن – قرية موشا مركز اسيوط – المركز قبلي

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف مطروح

22أولاد دغيم – سيدي عبد الرحمن – إدارة العلمين

23. نور الإسلام المثلث – الحمام – إدارة الحمام

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الدقهلية

24.الإيمان بديمشلت – مركز دكرنس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

25. الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد – مركز تمي الأمديد جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

26. النور – العزب – دماص – مركز ميت غمر

مديرية أوقاف الغربية

27.السلام – قرية المعتمدية – مركز المحلة الكبرى

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

28. ال فتوح – كفر الجنينة – مركز المحلة الكبرى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

29. عزبة الشرقاوي – عزبة الشرقاوي – إبيار – كفر الزيات

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

30. الصفا – صرد – مركز قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

31. عزبة صالح فريد – عزبة صالح فريد – يوريج – قطور

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

32.عزبة الثمانين – عزبة الثمانين – الشين – مركز قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

33. عزبة حوض الكتان – عزبة حوض الكتان – الشين – مركز الكتان

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