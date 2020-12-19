ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

فاز نادي ليفربول على مضيفه كريستال بالاس، بنتيجة 7-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ترتيب الدوري الإنجليزي الآن



اقرأ أيضا: تعرف على سر استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس



وبهذا الفوز ينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، من أربعة عشر مباراة، يبعد بـ6 نقاط، عن توتنهام أقرب منافسيه على الصدارة، والذي يملك 25 نقطة من ثلاثة عشر مباراة. وبهذا الفوز ينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، من أربعة عشر مباراة، يبعد بـ6 نقاط، عن توتنهام أقرب منافسيه على الصدارة، والذي يملك 25 نقطة من ثلاثة عشر مباراة. ليصبح ترتيب البريميرليج كالآتي: 1- ليفربول 25 نقطة

2- توتنام هوتسبر 25 نقطة

3- ساوئهامبتون 24 نقطة

4- ليستر سيتي 24 نقطة

5- إيفرتون 23 نقطة

6- مانشستر يونايتد 23 نقطة

7- تشيلسي 22 نقطة اقرأ أيضا: أبوتريكة: محمد صلاح ليس سعيداً في ليفربول وسأتصل به بعد المباراة



8- وست هام يونايتد 23 نقطة

9- مانشستر سيتي 20 نقطة

10- ولفرهامبتون 20 نقطة

11- أستون فيلا 19 نقطة

12- كريستال بالاس 18 نقطة

13- ليدز يونايتد 17 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 17 نقطة

15- أرسنال 14 نقطة

16- برايتون 11 نقطة

17- بيرنلي 10 نقاط

18- فولام 9 نقاط

19- وست برومتش ألبيون 7 نقاط

20- شيفيلد يونايتد نقطة

