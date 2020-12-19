النائب محمود بدر: حديث البرلمان الأوروبي عن حقوق الأنسان ابتزاز سياسي مغلف بأكاذيب حقوقية

علق محمود بدر عضو مجلس النواب علي قرارت البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر بقوله:" مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل الوصاية عليها من أحد".

جاء ذلك في تصريحات له اليوم السبت، مؤكدا علي أن مصر تنظر لمثل هذا النوع من البيانات بنوع من الاستياء والازدراء،خاصة أنها شكل من أشكال الابتزاز السياسي المغلف بأكاذيب حقوقية.

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وأكد بدر أن توصيات البرلمان الاوروبي تتنافي مع مبدأ سيادة الدول المتعارف عليه كما أنها دعوة سافرة للتدخل في احكام القضاء المصري وهو ما يتنافي مع مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات وهو اهم مبادئ الديمقراطية التي لن تتخلي عنه الدولة النصرية ابدا وفي نهاية حديقه طالب بدر البرلمان الاوروبي بالنظر الي انتهاكات حقوق الانسان في اوروبا نفسها وسيعلم انهم يحتاجون الي الالاف القرارات لتحسين حالة حقوق الانسان لديهم وانهم احق بوقته واجتماعاته.

