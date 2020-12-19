تعرف على سر استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سر استبعاد محمد صلاح، وتواجده على مقاعد البدلاء أمام كريستال بالاس في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة “بي تي سبورت” البريطانية: “نسعى لتحقيق فوز يضعنا في وضعية أفضل ونسعى لأخذ مكاننا المفضل صدارة الدوري الإنجليزي.

وعن استبعاد محمد صلاح اليوم رد كلوب قائلًا: "في الحقيقة صلاح يعاني من إجهاد ولعب الكثير من المباريات هذا الموسم، ونري أن يأخذ قسطًا من الراحة، ونجرب عناصر أخرى.

وربطت العديد من التقارير والأنباء عن سر استبعاد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية من مواجهة اليوم وتصريحات الفرعون المصري التي جاءت صادمة في صحيفة أس الأسبانية ضد كلوب وإمكانية رحيله للدوري الإسباني في حالة موافقة الريدز على ذلك.

وقرر كلوب إراحة "المو" وتواجده على مقاعد البدلاء أمام كريستال بالاس، والدفع بمينامينو بدلًا منه في التشكيل الأساسي.

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ويسعى محمد صلاح للحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه بعد انطلاقته القوية هذا الموسم في البريميرليج.

ويعيش صلاح فترة رائعة مع الريدز هذا الموسم، حيث يحتل قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا بعد مرور 13 جولة بالتساوي مع كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون.