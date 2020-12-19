فاز نادي ليفربول على مضيفه كريستال بالاس، بنتيجة 7-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس

سجل مينامينو الهدف الأول لليفربول بول مبكرا بالدقيقة الثالثة، بعد تمريرة طولية من الجبهة اليمنى في وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ساديو ماني بترويض جيد أتبعه بتهيئة لزميله تاكومي مينامينو في مواجهة المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة أرضية متقنة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس فيسينتي جوايتا سكنت الشباك.

سجل روبرتو فيرمينو الهدف الخامس لصالح ليفربول بالدقيقة 69 بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي ليفربول بتمريرة طولية إلى محمد صلاح داخل وسط ملعب كريستال بالاس روضها بشكل جيد ثم مرر كرة بينية لزميله روبيرتو فيرمينو المنفرد تماما بالمرمى داخل منطقة الجزاء والذي سدد الكرة بشكل رائع من أعلى جسد الحارس فيسينتي جوايتا إلى داخل المرمى.

سجل محمد صلاح الهدف السادس بالدقيقة 81 بعد ركلة ركنية لليفربول على يسار مرمى كريستال بالاس، نفذها ترينت ارنولد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها جويل ماتيب برأسية قوية بإتجاه المرمى تابعها محمد صلاح برأسية جديدة غيرت من إتجاه الكرة لتخدع الحارس فيسينتي جوايتا وتسكن الشباك.

سجل محمد صلاح الهدف الثاني له والسابع بالمباراة في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بلنتيجة 7-0.

وأصبح محمد صلاح متربعا على صدارة الهدافين برصيد 13 هدف. وعلىالجانب الآخر تربع ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، من أربعة عشر مباراة، يبعد بـ6 نقاط، عن توتنهام أقرب منافسيه على الصدارة، والذي يملك 25 نقطة من ثلاثة عشر مباراة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس .. صلاح يتألق ويسجل ثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.