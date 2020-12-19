المصرية للاتصالات we توفر خدمة الاحتفاظ بالمكالمات.. مجانًا

أعلنت المصرية للاتصالات We عن خدمة الاحتفاظ بالمكالمات مجانًا بالإضافة إلى خدمة حظر المكالمات المزعجة بناءً على طلب عملاء المصرية للاتصالات we فهى من أبرز الخدمات التى توفرها الشركة ويقبل عليها الكثيرون وذلك لتلقى رسائل بالمكالمات التي كانت فائتة بسبب عطل الشبكة، أو كون العميل لم يجيب عليها في الوقت المناسب.
الاشتراك فى خدمة الاحتفاظ بالمكالمات من المصرية للاتصالات we
يستطيعون الاشتراك في خدمة الاحتفاظ بالمكالمات بشكل مجاني وذلك عند طلب كود الخدمة مباشرة وهو #800* ، دون أي رسوم ، أومن خلال طلب كود #660* ويتم إرسال رسائل بالمكالمات التي لم تصل العميل عندما كان الهاتف خارج الخدمة ولكن يتم تحصيل رسوم اشتراك شهري وهي 5 جنيهات.
يستطيع عملاء المصرية للاتصالات إلغاء الاشتراك في الخدمة والتي تفعل تلقائيا عند إعادة الشحن وذلك من خلال طلب كود الإلغاء وهو #0*066*.
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كيفية الاشتراك في خدمة حظر المكالمات من we
كود خدمة القائمة السوداء أو حظر المكالمات في الأرقام غير المرغوب فيها وهو #205* ، وتصل فورا رسالة بتفعيل وهي خدمة برسوم اشتراك 3 جنيه للعملاء بنظام الكارت ومجانية للعملاء بنظام الفاتورة، ويتم إضافة أرقام جديدة في القائمة من قبل العميل من خلال كود #1*205*.
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