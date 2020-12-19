يقدم دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والذي انتهت بسباعية نظيفة ، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تمكن الريدز من تسجيل ثلاثية نظيفة وجاءت أهداف ليفربول عن طريق كلًَا من مينامينو وساديو ماني وروبرتو فيرمينو فى الدقائق 3 و36 و44 وأضاف الإنجليزي هندرسون الهدف الرابع في الدقيقة 51 قبل أن يضيف فيرمنيو الهدف الثاني له والخامس للريدز، وختم الفرعون المصري محمد صلاح ليسجل ثنائية لـ ليفربول بشكل رائع.

وبهذه النتيجة احتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

مازال يحتل صلاح صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، ويأتي خلفه مع كلًا من الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام، والمهاجم الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون برصيد كلًا منهما 11 هدافا.

بينما يأتي فاردي مهاجم ليستر سيتي في المركز الرابع بفارق هدف واحد عن المتصدرين، ومن ثم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير يحل بالمركز الخامس برصيد 9 أهداف حتى الآن.