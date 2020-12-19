نادر نسيم: قرار البرلمان الأوروبي ضد مصر مزاعم وخيالات غير موجودة والقانون هى الفيصل

أعرب النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي فيما يخص الأوضاع الحقوقية في مصر، منتقدا مزاعم أوروبية حول قمع الصحفيين والسياسيين والمعارضين والمتظاهرين وغير ذلك من قائمة طويلة من الأكاذيب ضد السلطات المصرية، قائلا : مزاعم فارغة وغير موضوعية ومسيسة وتستند إلى أوهام والحقيقة غير ذلك تماما.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إثارة وفاة الباحث الإيطالي ريجيني بعد كل هذه السنوات مدعاة للعار، لأنه تم التحقيق فيها ولا تقع فيها مسؤولية على سلطات الأمن في مصر.

وطالب نسيم، البرلمان الأوروبي بمراجعة قراره الأهوج، واحترام العلاقة الاستراتيجية مع مصر، والنظر فيما تقابله مصر من تحديات وقدرة نظام الرئيس السيسى على حفظ الأمن والنظام وحماية مصر من الاضطرابات الموجودة في العديد من دول الجوار، مشددا على أن مصر تمتع بسيادة القانون على الجميع.

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وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى بيان مجلس النواب، والذي أبدى اندهاشه من قرار البرلمان الأوروبى، ضد مصر وافتئاته على الاجراءات القضائية المصرية بالباطل واستنادا لمزاعم وخيالات كاذبة.