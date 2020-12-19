النائبة ألفت المزلاوي:تقرير البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الأنسان بمصر متأثر برؤي العناصر الإرهابية



أكدت د.ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، رفضها ما ورد ببيان البرلمان الأوروبي من إدعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الانسان في مصر ، مؤكدة علي أنه يمثل زريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.



جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدة علي أن البيان ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكدة علي أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية .