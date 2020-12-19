النائبة ألفت المزلاوي:تقرير البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الأنسان بمصر متأثر برؤي العناصر الإرهابية

د.ألفت المزلاوى عضو مجلس النواب
أكدت د.ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، رفضها ما ورد ببيان البرلمان الأوروبي من إدعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الانسان في مصر ، مؤكدة علي أنه يمثل زريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدة علي أن البيان ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكدة علي أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية .
ولفتت عضو مجلس النواب إلي أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية، مشيرة إلي أن التقرير الصادر متأثر برؤي العناصر الإرهابية التى تعمل ضد مصر.
واختتمت حديثها بالتأكيد علي أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.
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