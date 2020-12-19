محافظ كفر الشيخ : الدولة تتحمل أى أعباء عن كاهل المواطنين غير القادرين

جدة - نرمين السيد - أجرى جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجى، لمتابعة تقديم المواطنين طلبات مبادرة "التصالح حياة" والتى أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، للتسديد عنهم المبالغ المستحقة على مخالفات البنات.





ووجه المحافظ بقبول أوراق المواطنين دون التقيد بتقديم بحث اجتماعى لقبول أكبر عدد من الطلبات، كما وجه رؤساء القرى بحث المواطنين على تقديم طلباتهم وتجميعها، مناشداً الغير قادرين والذين تنطبق عليهم الشروط سرعة التوجه للتقديم للاستفادة من المبادرة، مؤكداً أن الدولة تعمل جاهدة على تحمل أى أعباء عن كاهل المواطنين الغير قادرين.

وأكد أنه يجب توافر معايير الاستحقاق لكى تتكفل المؤسسة بدفع قيمة التصالح دون أن يتكبدوا أى مبالغ مالية وهى:" أن يكون من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية الأكثر احتياجاً، محدودى الدخل، وأهالى السجناء، وذوى الاحتياجات الخاصة، المرأة المعيلة والمطلقات، والعمالة الغير منتظمة، العاطلين عن العمل، مصابى الحروب والحوادث وكبار السن".





كما تتضمن المعايير عدم وجود أى ممتلكات أخرى لدى طالب التصالح "عقار، أرض، رصيد بالبنك، محال تجارية، سيارة"، وأن يكون طالب التصالح متعثر فى دفع رسوم طلب التصالح، جدية الدفع 25 % من إجمالى قيمة المصالحة، سداد قيمة المصالحة أو سداد المقدم والتقسيط، وأن يستوفى كل المستندات القانونية، بما فى ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقهم للدعم، وأن يكون طالب التصالح متعثر فى دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.