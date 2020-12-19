نائب بالشيوخ : لن نقبل أن يكون البرلمان الأوروبى وصيا على مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالماجد، فى بيان له اليوم السبت، "أن تصرف البرلمان الأوروبى يعد تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى، ولن نقبل أن يكون البرلمان الأوروبى وصيا على مصر".

وأشار عبدالماجد، إلى أن البرلمان الأوروبى اعتمد على تقارير المنظمات الحقوقية المشبوهة، التى تسعى دائما إلى تشويه صورة وسمعة مصر خلال السنوات الماضية، بهدف هدم الدولة وعدم استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وطالب عبدالماجد، البرلمان الأوروبى بالنظر لحجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم وليس ما يثار من أكاذيب حول ملف حقوق الإنسان، موضحا أن مصر لديها القدرة على إدارة أوضاعها الداخلية والسياسية، ولا يمكن أن تخضع لأى ضغوط خارجية.

وأكد أن مصر حققت تقدما كبيرا فى ملف حقوق الإنسان، وهناك إنجازات تمت على أرض الواقع فى كافة القطاعات والمجالات بالدولة وهذا من صميم حقوق الإنسان.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن البرلمان الأوروبى اعتاد إصدار تقارير مسيسة وعدائية ومغلوطة ضد مصر، والانتهاكات التى يتحدث عنها لا تمت للواقع بصلة، ولكن هناك تعمد لتشويه صورتها والتقليل من حجم المكانة التى وصلت إليها فى مدى زمنى قصير.