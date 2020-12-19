بالأسماء والصور.. الأوقاف تفتتح 39 مسجدا الجمعة القادمة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020، سيكون 635 مسجدًا حتى تاريخه. والمساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة القادمة على النحو التالى: مديرية أوقاف كفر الشيخ - الكبير اصف – سيدى سالم شرق - وزارة الأوقاف. - التوحيد – كفر قتة – بيلا - وزارة الأوقاف. - عزبة ميزار – شنو – كفر الشيخ - وزارة الأوقاف. - العقايبة – قرية أبو راية – مركز الرياض غرب - وزارة الأوقاف. مديرية أوقاف سوهاج - خالد بن الوليد – الوقات – طما - وزارة الأوقاف. - العزيز الرحمن – القبيصات – طهطا - وزارة الأوقاف.. - آل عمران الدناقلة – المنشأة - وزارة الأوقاف. - آل هوى الشيخ مرزوق – البلينا - وزارة الأوقاف. - آل جاسر الشيخ زين الدين - طهطا - وزارة الأوقاف. - القبيصى قرية باجا – سوهاج - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - النيل أولاد خلف – دار السلام - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - التوحيد مدينة ناصر – سوهاج جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - الفاروق شطورة – طهطا - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر- المراغة - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - الحرمين – الجبيرات – طهطا - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - البياع – عرب بخواج- طهطا - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. مديرية أوقاف أسيوط - مسجد الدعبيس – قرية شو القنطرة – أبنوب - وزارة الأوقاف. - مسجد الرحمن – قرية بنى محمد الشهابية – أبنوب - وزارة الأوقاف. - مسجد الحسن – الانصار – القوصية غرب - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - مسجد الساعة – بمدينة أسيوط الجديده – الفتح قبلى - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - مسجد عباد الرحمن – قرية موشا مركز أسيوط – المركز قبلي - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. مديرية أوقاف مطروح - أولاد دغيم – سيدى عبد الرحمن – إدارة العلمين - وزارة الأوقاف. - نور الإسلام المثلث – الحمام – إدارة الحمام - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. مديرية أوقاف الدقهلية - الإيمان بديمشلت – مركز دكرنس - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد – مركز تمى الأمديد - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - النور – العزب – دماص – مركز ميت غمر - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. مديرية أوقاف الغربية - السلام – قرية المعتمدية – مركز المحلة الكبرى - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - آل فتوح – كفر الجنينة – مركز المحلة الكبرى - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - عزبة الشرقاوى – عزبة الشرقاوى – إبيار – كفر الزيات - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - الصفا – صرد – مركز قطور - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - عزبة صالح فريد – عزبة صالح فريد – يوريج – قطور - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - عزبة الثمانين – عزبة الثمانين – الشين – مركز قطور - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - عزبة حوض الكتان – عزبة حوض الكتان – الشين – مركز الكتان - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. مديرية أوقاف أسوان - الزبير بن العوام- قرية دار الهنا – إدفو قبلى - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - الصحابة – نجع عواض – دراو- جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. مديرية أوقاف البحيرة - مسجد عزبة صبرى تبع زمران النخل – الدلنجات - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. مديرية أوقاف الجيزة - الكبير – الشنباب – البدرشين - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. - الرحمن الرحيم – حى الأندلس – جنوب الأحياء – 6 أكتوبر - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. مديرية أوقاف جنوب سيناء - حمزة سيد الشهداء – أرض الجمعية – طور سيناء - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. وكانت وزارة الأوقاف، قد افتتحت 45 مسجدًا، أمس الجمعة، فى 12 محافظة، كما شارك الدكتور محمد مختار جمعة فى افتتاح مسجد الأسمرات 3 بحضور ومشاركة وزيرى التنمية المحلية والشباب والرياضةومحافظ القاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء والصور.. الأوقاف تفتتح 39 مسجدا الجمعة القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.