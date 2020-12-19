وزيرة الهجرة تقدم الشكر للرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار لتوفير فرص تدريب لشباب...

تتقدم السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجزيل الشكر للمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لتوفير الهيئة فرص تدريبية لشباب الدارسين في الخارج خلال فترة تواجدهم في مصر.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه الفرص التدريبية التي تم توفيرها لشباب الدارسين بالخارج، جاءت لتعرف هؤلاء الشباب على الفرص المتاحة في مصر وكيفية وآلية العمل في الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن الشباب الذين حصلوا على فرصة التدريب بالهيئة العامة للاستثمار قد اطلعوا على جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر وإزالة كافة العوائق التي تقع أمام المستثمرين وتسهيل القيام بعملهم.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه يتم التعاون مع الهيئة في العديد من الجوانب التي تخدم المصريين بالخارج حيث يوجد بالهيئة وحدة مخصصة للمصريين بالخارج ومن يرغب منهم في الاستثمار في مصر، مؤكدة أن الهيئة لها دور كبير في تنشيط حركة الاستثمار في مصر سواء استثمار أجنبي أو استثمار للمصريين.

وأكد عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحرص على توعية الشباب المصري بالخارج بتطورات المناخ الاستثماري في مصر والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير أعمال المستثمرين، والاعتماد على الشباب كمحور أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة ان البرنامج التدريبي شمل موضوعات وزيارات متنوعة لعدد من شباب الدارسين بالخارج في دول وتخصصات مختلفة، وقد تضمن البرنامج تقديم معلومات فنية حول قانون الاستثمار وتعديلاته والفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية، فضلا عن إجراءات تأسيس وتعديل الشركات بأشكالها القانونية المختلفة إلى جانب توعية الشباب بدور الهيئة في مجال ريادة الأعمال من خلال مركز فكرتك شركتك والذي يقدم العديد من الخدمات المجانية لرواد الأعمال لمساعدتهم على تخطيط وتنمية مشروعاتهم، هذا بالإضافة إلى زيارات ميدانية متنوعة منها مركز خدمات المستثمرين الرئيسي بالقاهرة والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة الإعلامية والمنطقة الاستثمارية بالعاشر من رمضان والتي تضمنت محاضرات عن أنظمة المناطق الحرة والاستثمارية.