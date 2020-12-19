غداً.. كلية التربية بجامعة الأزهر تحتفل باليوبيل الذهبي

تحتفل كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، غداً الأحد، باليوبيل الذهبي، ومرور خمسين عامًا على تأسيس الكلية، تحت عنوان: (خمسون عاما من العطاء).

وقال الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية، إن الاحتفالية تتضمن برامج وفقرات تعكس قيمة تلك القلعة العلمية الكبيرة على مدار نصف قرن من الزمان، وهي تؤدي رسالتها العلمية والبحثية والتربوية والتدريبية لقاصديها من الطلاب والطالبات المصريين والوافدين من مختلف دول العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا دون توقف، في تأكيد على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً على مر العصور والأزمان.

وأشار عميد كلية التربية، إلى أن الكلية تخرج فيها عديد من العلماء داخل مصر وخارجها، حملوا مشاعل التنوير، وأصبحوا منارات علمية يقصدهم القاصي والداني؛ لأنهم تعلموا في مدرسة الوسطية والاعتدال في العالم؛ في الأزهر الشريف.

وأضاف عرفان أن الكلية تسابق الزمن لوضع اللمسات الأخيرة في برنامج الاحتفالية، والتي يقوم عليها كل من: الدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام، وعديد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.

وتضم كلية التربية تضم 14 شعبة دراسية في مرحلة الليسانس ما بين أدبية وعلمية ونوعية، إضافة إلى 10 أقسام علمية تربوية ونوعية، ويبلغ عدد طلاب الكلية في مرحلة الليسانس 14 ألف طالبٍ، إضافة إلى 7 آلاف طالبٍ في مرحلة الدراسات العليا (دبلوم- ماجستير- دكتوراه)، وتشرف الكلية على برنامج التأهيل التربوي من خلال 13 مركزًا يخدمون محافظات الجمهورية كافة.