محكمة الأسرة تلزم الفنان أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة متعة لـ سمية الخشاب

قضت محكمة أسرة سيدى جابر بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، بالحكم فى الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد، لحصولها على نفقة المتعة خلال فترة زواجها منه والعدة، وجاء فى قرار المحكمة بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالى 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

كانت الفنانة سمية الخشاب، ومحامى الفنان أحمد سعد رفضوا التصالح فى القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاتها، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.

كانت الفنانة سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية فى القضيةالتى حملت رقم 1939 لسنة 2019 أسرة سيدى جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق والتقارير التى تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.