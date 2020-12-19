أستاذ البحوث الزراعية: الغرب جعل أفريقيا مستوردا صافيا للغذاء

قال الدكتور أشرف كمال استاذ البحوث الزراعية، إنه عندما كان الغرب فى ثبات عميق كانت تزخر أفريقيا فى ذلك الوقت بالتقدم والاكتفاء الذاتي من الزراعة دون الاستيراد من الخارج، لافتا إلى أنه مع دخول التكيف الهيكلي الذى فرضه الغرب قصرا على الدول الأفريقية فى ثمانينيات القرن الماضي جعل أفريقيا مستوردا صافيا للغذاء.

وتابع كمال خلال كلمته فى لقاء ثقافى بعنوان (أفريقيا.. التحديات والمستقبل- رؤية الشباب الأفريقي) إن البنك الدولي أصدر تقريرا عام 2008 عنوانه الزراعة من أجل التنمية والذي يهدف إلى استعادة القطاع الزراعي و الاهتمام بالفقر الريفي.

وأوضح أستاذ البحوث الزراعية إن الرؤية للمستقبل ، تستلزم مواجهة التحديات العميقة المشتركة، فضلا عن دعم العمل المشترك، لافتا إلى أن الحديث عن أن الغرب يستثمر في أفريقيا وينقل التكنولوجيا أمر غير صحيح خاصة أن الغرب يستنزف الثروات.

وطالب بضرورة مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والثقافية والعمل على رفع وحدة الارض والمياه، فضلا عن عدم النظر للقطاع الزراعي بنظرة متدنية كما روج الغرب للزراعة فى أفريقيا.

وأكد على أنه لابد من العمل على تحقيق أهداف مؤسسية وتوثيق الصلات الزراعية الفاعلة فى مختلف الدول الأفريقية وتكوين الاتحادات التى تعبر عن مصالح الزراعيين، و رفع مستوي معيشة السكان الريفيين والاهتمام بمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

يذكر أن اللقاء الثقافي يتضمن مشاركة عدد من المتخصصين في الشأن الأفريقي؛ وعدد كبير من شباب الدول الأفريقية المقيمين بمصر؛ من بينهم الدكتور صلاح سليمان مؤسس برنامج الرابطة الأفريقية للشباب السفير أحمد حجاج، والدكتورة أماني الطويل، و الدكتور السيد فليفل، و الدكتور عماد عدلى، والدكتور أشرف كمال، الدكتور عبدالغنى هندى، الدكتور إسماعيل عبدالجليل، الدكتورة عايدة نصيف، الدكتور مصطفى فودة، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من شباب أفريقيا، ومن بينهم: ماداليتسو شيروا (مالاوي)، دورين نامبافو (أوغندا)، عبدالمجيد شيكوكولا (مالاوى)، بيتر بويسيوا (موزمبيق)، إفرن موكولا (زامبيا).