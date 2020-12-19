تنشيط السياحة بالغردقة يستقبل أول وفد سياحي من سلوفاكيا ..صور

استقبل أعضاء المكتب السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة الغردقة، اليوم السبت، بالورود، أول وفد سياحي من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا يصل إلى مصر منذ أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما وزعوا عليهم الهدايا التذكارية.
واستقبل مطار الغردقة الدولي أول رحلة طيران قادمة من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا على متنها ١٣٠ راكب، وذلك بعد توقف دام قرابة الــ 10 أشهر.
وتعد هذه الرحلة هي نتاج ثمرة الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا لاستعادة الحركة السياحية السلوفاكية الوافدة الي مصر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية.
يأتي استقبال مدينة الغردقة لهذه الرحلة استمرارًا لتوافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل الي مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل يوليو الماضي.
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