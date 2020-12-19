مديرة مايكروسفت فى مؤتمر أخبار اليوم: دعم الشركات الصغيرة محرك أساسى لنمو اقتصاد مصر 

قالت منة عارف ، مدير شركة مايكروسوفت مصر ، أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي في مصر. واكدت خلال كلمتها بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى أهمية تكنولوجيا الحوسبة السحابية والاهتمام بالجانب التشريعية الملائم لها وثمنت عارف جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إصدار قانون حماية البيانات الشخصية ، فضلا عن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية.

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