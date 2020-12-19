وأشار خلال كلمته بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى إلى أن حجم التجارة الإلكترونية سينمو بشكل مضطرد مستقبلا عالميا ، وفي مصر لاسيما مع توافر البنية التحية والتشريعية الملائمة.
وقال إن الدولة لعبت دورا كبيرا وحققت نجاحا غير مسبوقة فى ملف الشمول المالى والتحول الرقمى لةقنا إلى أن فئات المجتمع المختلفة تدخل فى إطار التكنولوجيات الرقمية يوميا بعد الآخر .
وأكد ان إى فاينانس تضع نصب أعيننا دائما دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لافتا إلى أن شركته دعمت خلال معرض الاتصالات الدولى الذى انتهت فعالياته مؤخرا من الشركات .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس إى فاينانس : سوق المدفوعات الإلكترونية تضاعف بنسبة 400% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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