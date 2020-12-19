رئيس إى فاينانس : سوق المدفوعات الإلكترونية تضاعف بنسبة 400%

صرح إبراهيم سرحان ، الرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس ، إن سوق المدفوعات الإلكترونية تضاعف بنسبة ٤٠٠ في المائة في مصر بدعم الجهود الحكومية وتهيئة البيئة الملائمة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.

وأشار خلال كلمته بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى إلى أن حجم التجارة الإلكترونية سينمو بشكل مضطرد مستقبلا عالميا ، وفي مصر لاسيما مع توافر البنية التحية والتشريعية الملائمة.

وقال إن الدولة لعبت دورا كبيرا وحققت نجاحا غير مسبوقة فى ملف الشمول المالى والتحول الرقمى لةقنا إلى أن فئات المجتمع المختلفة تدخل فى إطار التكنولوجيات الرقمية يوميا بعد الآخر .

وأكد ان إى فاينانس تضع نصب أعيننا دائما دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لافتا إلى أن شركته دعمت خلال معرض الاتصالات الدولى الذى انتهت فعالياته مؤخرا من الشركات .