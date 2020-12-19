نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات نصف العام للصفوف الدراسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل حيث تبدأ الإمتحانات يوم 16 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير.



وقال المحافظ إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى تبدأ من 30 يناير الى 4 فبراير والصف الأول الإعدادي عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 16 يناير الى 27 يناير والصف الثاني الإعدادي عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 17 يناير الى 28 يناير.



أما امتحانات الصف الرابع الابتدائي عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السادس صم وضعاف السمع فتبدأ من 16 يناير الي 18 يناير.



وامتحانات الصف الخامس الابتدائي عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السابع صم وضعاف السمع من 20 يناير الي 23 يناير.



اما عن امتحانات الصف السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد والصف الثامن (صم وضعاف السمع ) فتبدأ من يوم 24 يناير الى 28 يناير.



وامتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائى (فصل واحد ) والصف الثالث الابتدائي مكفوفين والصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي صم وضعاف السمع فستقام الامتحانات لهم يومي 16 و17 يناير.



اما عن امتحانات الصف الاول الثانوي (الصم وضعاف السمع ) فتبدأ من يوم 18 يناير الي 27 يناير وامتحانات الصف الثاني الثانوي (الصم وضعاف السمع ) فتبدأ يوم 28 يناير الي 4 فبراير وامتحانات الصف الاول الثانوي (مكفوفين ) فتبدأ من يوم 16 يناير الي 26 يناير وامتحانات الصف الثاني الثانوي (مكفوفين ) فتبدأ من يوم 27 يناير الي 4 فبراير.



كما اشار محافظ الجيزة ان امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الفني بأنواعه فتبدأ من يوم 18 يناير الي يوم 4 فبراير.



ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمه في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى.