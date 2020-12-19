عضو بالشيوخ لـ دوت الخليج: كل خطوة فى بناء مؤسسات الدولة محل إزعاج للخارج

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن توقيت بيان البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان بمصر سببه الخطوات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية فى الديمقراطية بإنهاء استحقاقين مهمين وهى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب.





وأضاف القط فى تصريحات، اليوم السبت، لـ "دوت الخليج" : "كل خطوة فى بناء مؤسسات الدولة محل إزعاج للخارج، ومن هنا تأتى الرسائل السلبية عن مصر ولاسميا داخل المجتمع الدولى ومن ضمنها البرلمان الأوربى"، معلنا رفضه التام للتدخل للشأن الداخلى المصرى. وأشار إلى أن مصر لم تتدخل فى شأن أى دولة وتفاصيل البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى لا يعبر عن مصر وخطواتها الحقيقة فى بناء الديمقراطية، وذكر أن مصر لديها محور كامل يسمى بناء المواطن تضمنه برنامج الحكومة. وأكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تخطو خطوات كبيرة نحو بناء الإنسان، موضحًا أن ملف حقوق الإنسان سيكون على رأس أولويات البرلمان والحكومة معا.

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