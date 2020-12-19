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فوج قطار الشباب يزور متحف النيل بأسوان

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أ ش أ 2020-12-19 18:01 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قالت مدير المركز الثقافى الإفريقى بأسوان المهندسة أيرين فايز، إن "متحف النيل السابق" التابع لوزارة الموارد المائية والرى استقبل 120 شابًا وفتاةً يمثلون فوج قطار الشباب للموسم الشتوى الجديد، والذى تنظمة وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأشارت فايز فى بيان، اليوم السبت، إلى أن الشباب الزائرين يمثلون عددًا من محافظات الجمهورية المختلفة، ضمن رحلات وزارة الشباب والرياضة لمدن مصر المختلفة بهدف التثقيف، التوعية، تنشيط السياحة الداخلية.

وأوضحت مدير المركز أن الفوج تفقد قاعات المتحف ومقتنياته المختلفة والتعرف على مقتنيات دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالى وخزان أسوان، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفى نهاية الجولة قام الشباب بالتقاط الصور التذكارية داخل أروقة المتحف المختلفة. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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