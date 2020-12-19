هندسة طنطا تشارك بسيارة كهربائية فى مسابقة رالى القاهرة الثالث

جدة - نرمين السيد - تشارك هندسة طنطا بسيارة كهربائية فى مسابقة رالى القاهرة الثالث للسيارات الكهربائية محلية الصنع، والمقرر انطلاقه اليوم، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى￼، وبحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، وعدد من رؤساء الجامعات.





قام بتصميم وتصنيع السيارة الكهربائية فريق من طلاب كلية الهندسة بقسم هندسة القوى الميكانيكية بمكونات محلية وذات مواصفات عالمية، حيث تتميز بخفة وزنها الذى لا يتعدى 56 كيلو جراما وشكلها الإنسيابى الذى يقلل من مقاومة الهواء وبطاريتها القابلة لتكرار عملية الشحن والتفريغ على فترات زمنية، حيث يكفى شحن بطارية السيارة لمدة ساعة واحدة للسير لمسافة 45 كليو مترا.

وأكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، أن كلية الهندسة تحرص على دعم الابتكار وتشجيع الطلاب على الإبداع والتفوق فى العلوم والتكنولوجيا، وتوفر كل الامكانيات لهم من أجل إعداد كوادر هندسية متميزة، مشيدا بمبادرة أكاديمية البحث العلمى لتشجيع طلاب كلية الهندسة والمعاهد الفنية والكليات التكنولوجية على توطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بزيادة قدرات الطلاب عن طريق توفير ميزانيات مناسبة لكل الجامعات المشاركة فى مسابقة رالى السيارات.

وأوضح الدكتور محمد محجوب، منسق عام هندسة الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة طنطا، والمشرف على المشروع قيام الفريق الطلابى بإعداد التصميمات الهندسة المطلوبة التى مكنتهم من اجتياز الاختبارات اللازمة للمشاركة فى المسابقة، مشيرا إلى أنه تم تجميع السيارة بالكامل داخل ورش كلية الهندسة تحت إشراف قسمى الميكاترونيات والقوى الميكانيكية والتى استغرقت 4 شهور.