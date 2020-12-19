اعتماد جداول امتحانات نصف العام للصفوف الدراسية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - اعتمد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020-2021 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل، حيث تبدأ الإمتحانات يوم 16 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير.





وقال المحافظ إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى تبدأ من 30 يناير إلى 4 فبراير، والصف الأول الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 16 يناير إلى 27 يناير، والصف الثانى الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 17 يناير إلى 28 يناير.

وذكر بيان المحافظة، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائى عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السادس صم وضعاف السمع تبدأ من 16 يناير الى 18 يناير، وامتحانات الصف الخامس الابتدائى عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السابع صم وضعاف السمع من 20 يناير إلى 23 يناير، وأما عن امتحانات الصف السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد والصف الثامن "صم وضعاف السمع" فتبدأ من يوم 24 يناير الى 28 يناير.

وأشار البيان إلى أن امتحانات الصف الثانى والثالث الابتدائى "فصل واحد" والصف الثالث الابتدائى مكفوفين، والصف الثالث والرابع والخامس الابتدائى صم وضعاف السمع فستقام الامتحانات لهم يومى 16 و 17 يناير، عن امتحانات الصف الأول الثانوى "الصم وضعاف السمع" فتبدأ من يوم 18 يناير إلى 27 يناير وامتحانات الصف الثانى الثانوى "الصم وضعاف السمع" فتبدأ يوم 28 يناير إلى 4 فبراير وامتحانات الصف الأول الثانوى "مكفوفين" فتبدأ من يوم 16 يناير الى 26 يناير وامتحانات الصف الثانى الثانوى "مكفوفين" فتبدأ من يوم 27 يناير إلى 4 فبراير.

وأوضح محافظ الجيزة أن امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه تبدأ من يوم 18 يناير إلى يوم 4 فبراير، ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمه فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى، وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديرى الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافٍ.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع أى إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.