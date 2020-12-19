فحص 966 ألفا و251 مواطنا بالمنيا ضمن مبادرة 100 مليون صحة

جدة - نرمين السيد - وتهدف المبادرة إلى الحد من أمراض ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع نسبة السكر فى الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وقال مدير الرعاية ومنسق المبادرات الرئاسية الدكتور أحمد خليل، إن المبادرة يجرى تنفيذها من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية بجميع مراكز المحافظة، بمشاركة 277 فريقا طبيا متنوعا بين متحرك وثابت فى جميع أنحاء المحافظة، ويتم العمل على فترتين طوال أيام الأسبوع.