جنح المنصورة ترفض استئناف رئيس سينا كولا فى 4قضايا شيكات وتؤيد حبسه 11عاما

قضت محكمة مستانف مركز المنصورة ، برفض الاستئناف المقدم من مصطفي الإمام، فى عدد أربعة قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، لصالح إحدى الشركات، بإجمالى مبلغ 9 مليون و600 ألف جنيه، و كانت محكمة مستانف المنصورة اليوم تنظر القضايا بعد غياب المتهم عن الحضور . وقررت المحكمة رفض الاستئناف وتايد الأحكام الصادرة بالحبس لمدة 11 سنة ودفع الكفالة المقررة. و نظرت المحكمة اليوم السبت، القضية رقم 8798لسنة 2019 والمقيدة برقم 28305 لينة 2020 ، بإصداره شيك بدون رصيد والصادر فئة الحكم بالسجن 3 سنوات وكفالة 10000 جنيه. كما نظرت القضية رقم 8797لسنة 2019 والمقيدة برقم 28306 لسنة 2020 والصادر فئة الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه. والقضية رقم 8799 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28303 لسنة 2020 والصادر فئة الحكم بالسجن 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، والقضية رقم 10109 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28304 والصادر فئة الحكم بالسجن لمدة سنتين.

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