"الزراعة" تنتهي من تنفيذ 10 مدارس حقلية جديدة لتوعية المزارعين والمربيين

قال الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للارشاد والتدريب انه تم تنفيذ 10 مدارس حقلية، على مدار الاسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل مع المزارعين، ونقل البحوث الزراعية العلمية وتطبيقها على ارض الواقع لخدمة المزارعين والمربيين على مستوى الجمهورية.
واشار إلى أن المدارس الحقلية تعمل على توعية الزراع ومربي الإنتاج الحيواني بأهم التوصيات الفنية والتواصل معهم لحل المشاكل التي قد تواجههم، لافتا الى انه تم تنفيذ 4 مدارس حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وسوهاج بمشاركة كل من معهد أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش.
واوضح وكيل المركز أنه تم تنفيذ 4 مدارس حقلية لمحصول البصل بمحافظات الغربية والدقهلية وبني سويف وسوهاج بمشاركة كل من معهد أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، ومدرستين حقليتين للإنتاج الحيواني بمحافظتي القليوبية والشرقية.
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