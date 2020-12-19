صور.. وزير الزراعة يتابع تطوير محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة

جدة - نرمين السيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأرضى، اليوم السبت، محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، للاطلاع على التطوير الذى تشهده المحطة ورفع كفاءتها، وللاطمئنان أيضا على البرامج التى تستهدف الرعاية والتربية.





كما تفقد القصير أقسام المحطة المختلفة وعنابر الخيول، وشدد على الإسراع برفع كفاءتها، وتنمية مواردها، وتوفير أقصى رعاية للخيول، خاصة خلال هذه الفترة التى تشهد تغيرات مناخية متقلبة. يأتى ذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية، للنهوض بمستقبل صناعة الخيول فى مصر. يذكر أن محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، تعتبر من أقدم المحطات فى العالم، وهى التى تمنح شهادة الميلاد للحصان العربى الأصيل، كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.

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