عضو بالشيوخ : قرار البرلمان الأوروبى عن مصر تزييف للحقائق

وأضاف أن ذلك يعد تدخلا فى الشأن الداخلى لمصر، ولا يعبر عن الواقع داخل المجتمع المصرى، وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد فهمى، فى بيان له اليوم السبت، أن الدولة حريصة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، مشيرا إلى أن ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبى تزييف للحقائق فى مصر، نظرا لاعتمادهم على أحاديث المنظمات الحقوقية المشبوهة والمدعومة من قبل الجماعات الإرهابية، والتى تحرص على تشويه سمعة مصر ليلا ونهارا.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، البرلمان الأوروبى، بالالتفات إلى الإنجازات التى تمت على أرض الواقع، خلال الستة سنوات الماضية فى كافة المجالات والدعم المقدم للطبقات الفقيرة، وهذا حق أصيل من حقوق الإنسان، وعدم الالتفات للشائعات والمعلومات المغلوطة التى يبثها المأجورين والمُمولين عن مصر لهدمها.
وذكر النائب، أنه على البرلمان الأوروبى، أن يشيد بالدور الكبير التى تقوم به مصر فى محاربة الإرهاب بدم أبنائه، والذى يهدد العالم أجمع، مؤكدا أن الدولة حريصة على دعم حقوق الإنسان، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
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