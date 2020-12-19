أخبار مصرية

مبادرة 100 مليون صحة تواصل عملها بشمال سيناء

0 نشر
أ ش أ 2020-12-19 18:36 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نور صلاح الدين، مساعد منسق عام المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة "100 مليون صحة"، على استمرار متابعة تنفيذ المبادرة فى مختلف مناطق المحافظة، بهدف تيسير آداء الخدمة للمواطنين، وحل أى مشكلة قد تعوق تنفيذها.

وأشارت صلاح الدين، خلال تفقدها لعدد من نقاط الفحص للمبادرة، بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إلى أن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة، وأن هناك متابعة مستمرة لتنفيذها وتيسير آداء الخدمة الصحية للمواطنين.

وأضافت أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما، وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما، إلى جانب جميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

من جانبه، أوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، أن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء، قد انطلقت يوم 18 سبتمبر الماضى، فى مختلف النقاط الطبية المحددة لها، مشيرا إلى أنها مستمرة حتى نهاية الشهر الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبادرة 100 مليون صحة تواصل عملها بشمال سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا