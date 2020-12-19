مبادرة 100 مليون صحة تواصل عملها بشمال سيناء

وأشارت صلاح الدين، خلال تفقدها لعدد من نقاط الفحص للمبادرة، بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إلى أن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة، وأن هناك متابعة مستمرة لتنفيذها وتيسير آداء الخدمة الصحية للمواطنين.
وأضافت أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما، وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما، إلى جانب جميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.
من جانبه، أوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، أن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء، قد انطلقت يوم 18 سبتمبر الماضى، فى مختلف النقاط الطبية المحددة لها، مشيرا إلى أنها مستمرة حتى نهاية الشهر الجارى.
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