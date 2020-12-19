منتخب الشباب يصل مطار قرطاج فى طريقه العودة إلى القاهرة

وصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، منذ قليل، إلى مطار قرطاج بتونس، استعدادًا للعودة إلى القاهرة، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

وتنهي إجراءات العودة إلى القاهرة، فى الوقت الحالي، على أن تصل إلى أرض الوطن، اليوم السبت، على متن طائرة مجهزة طبيا، حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.

وتتوجه البعثة فور وصولها إلى القاهرة لفندق العزل للخضوع للحجر الصحي، بعد أن ضرب فيروس كورونا أفرادها، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكان مصدر باتحاد الكرة كشف عن وجود اتصالات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لعدم توقيع عقوبات الانسحاب على منتخب الشباب، بعد قرار انسحابه من تصفيات شمال أفريقيا، وقال المصدر، إن اتحاد الكرة يسعى للاتفاق مع الكاف على عدم توقيع عقوبات الانسحاب والتى تنص على حرمان المنتخب المنسحب من المشاركة فى التصفيات التالية وتغريمه مالياً.

وأوضح المصدر أن الكاف سيعتبر منتخب الشباب منسحباً لظروف قهرية، خاصة أن الفريق تم معاقبته بالفعل فى لقاء ليبيا باعتباره خاسراً.

فيما قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي: حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.