طائرة خاصة مجهزة طبيا.. مطار القاهرة يستقبل بعثة منتخب الشباب عائدة من تونس

يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد ساعات قليلة، منتخب الشباب قادما من مطار قرطاج بدولة تونس، على متن طائرة مجهزة طبيًا تابعة لشركة مصر للطيران، وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، بعد رصد إيجابية تحاليل 14 لاعبا.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن طائرة مصر للطيران أقلعت عصر اليوم السبت، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار قرطاج بتونس لنقل بعثة منتخب الشباب للقاهرة، من المقرر أن خروج اللاعبين من صالة رقم 4 المخصصة للرحلات الخاصة بالمطار، لعدم حدوث اختلاط بين اللاعبين والمسافرين، بعد اصابة اكثر من 14 لاعبًا بالفريق بفيروس كورونا، علي ان يتم اجراء عمليات تعقيم كاملة للمبني قبل وبعد وصول الفريق.

وكانت مصادر من داخل بعثة منتخب الشباب في تونس قد كشفت أن جميع لاعبي الفريق والجهازين الاداري والطبي يعيشون خلال هذه الفترة حالة نفسية سيئة بسبب عدم مشاركتهم في منافسات بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم عقب الانسحاب في أول مباراتين بسبب اصابة أكثر من 14 لاعبا بفيروس كورونا .

وأوضحت المصادر، أنه رغم قيام الاتحاد المصري بتقديم احتجاج على قرار الانسحاب من مباراة تونس بالأمس إلا أن مسألة استكمال المنتخب للبطولة أصبح شبه مستحيل بسبب اكتشاف اصابة حارس المنتخب الثالث بفيروس كورونا مساء أمس ليصبح هناك 3 حراس في المنتخب مصابون بالفيروس ولم يتبق سوى حارس واحد فقط ولوائح البطولة تمنع مشاركة أي فريق بدون حارسين للمرمى .

وتابعت المصادر إن بعثة منتخب مصر أصبحت مثار حديث داخل فندق الاقامة في تونس بسبب خوف الجميع من مخالطة اللاعبين أو الجهازين الفني والاداري خوفا من العدوي وهو ما يمكن وصفه بأن البعثة في حالة انعزال تام عن كل شيء وهو ما جعل المطالبة بعودة البعثة الى مصر في أسرع وقت أمر هام للغاية.

وبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.

وأبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تحقيق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة التحقيق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.