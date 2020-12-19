نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي سخي يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعموميتي القاهرة والجيزة للمحامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية لإنشاء نقابة فرعية جديدة وانتخابات الفرعيات، نتيجة جمعيتي القاهرة والجيزة، اللتين انعقدتا اليوم السبت.

وأكد مجدي سخي وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة، بأن الجمعيتين انعقدتا بناء على قرار مجلس النقابة بجلسة 28112020، ووافق على إنشائهما وكان لزاما أن يتم العرض على الجمعية العمومية الممثلة لكل منهما.

وأوضح أن إجمالي الحضور بالجمعية العمومية للقاهرة 808 أعضاء، حيث حضر 144 من القاهرة الجديدة، و52 من حلوان، و398 من شمال القاهرة، و214 من جنوب القاهرة، مضيفا: «لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية، وتبقى النقابات الفرعية الأربعة كما هي تمثل جمعياتها العمومية».

وعن الجيزة، كشف «سخي»: «حضر 151 عضوا من شمال الجيزة، و311 عضوا من جنوب الجيزة، بإجمالي 462 عضوا، مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني وتبقى نقابتي شمال وجنوب الجيزة ممثلة لجمعيتهما العمومية».