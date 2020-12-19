نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز بقيمة ٢٠٠ ألف.. التضامن تعلن نتائج مسابقة الإجراءات الاحترازية لكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، نتيجة المسابقة التى أطلقتها فى إبريل الماضى تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حول أهم الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، حيث قام أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن للمؤسسات الأهلية بإجراء الاختيار إليكترونيًا لتحديد الفائزين فى المسابقة.

وخصصت وزيرة التضامن الاجتماعي 200 جائزة بإجمالي 200 ألف جنيه بقيمة ألف جنيه لكل فائز يتم صرفها من خلال تحويل بريدي على أن يكون الفائز من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة مع مراعاة معايير محددة تضمن اختيار فائزين من كافة المحافظات المشاركة في المسابقة وأن تضم نسبة على الأقل 50% من الإناث وأن تراعي تمثيل الشباب تحت 35 سنة وأيضًا مراعاة وجود فائزين أكثر من 35 سنة.

وتم الإعلان عن المسابقة عبر قنوات التليفزيون المصري وذلك بالتعاون مع وزارة الإعلام وعبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الإجتماعي وعبر التواصل وتعبئة أسر تكافل وكرامة في كافة المحافظات من قبل الرائدات الإجتماعيات أو مديريات التضامن الإجتماعي.

وأعلنت وزارة التضامن إغلاق المسابقة يوم 10 ديسمبر 2020، وذلك من خلال التعريف عبر التليفون المحمول ورفع أسئلة المسابقة في هذا اليوم، وقامت الوزارة بتحديد الفائزين من خلال استخدام برنامج إلكترونى يضمن تمثيل كل الفئات طبقًا للمعايير وعدم التحيز لأي من المتقدمين خارج المعايير المعتمدة من الوزارة.

وتقدم للمسابقة أكثر من 102،000 متسابق من كافة محافظات الجمهورية وكانت محافظات الوجه القبلي ومحافظة الشرقية بالوجه البحري الأعلى مشاركة في المسابقة، ومن بين إجمالي المتسابقين جاوب 21،773 متسابق ومنهم 2787 من مستفيدي تكافل وكرامة أي 14% من الذين قاموا بتقديم الإجابة الصحيحة من تكافل وكرامة.

ومن المقرر أن تطلق الوزارة مع بداية العام الجديد مسابقات معرفية جديدة في المجالات والقضايا الإجتماعية المختلفة، وذلك بهدف تحفيز الفئات الأولى بالرعاية في المشاركة ورفع وعيهم بالمعلومات الصحيحة في كافة المجالات الإجتماعية والصحية والاقتصادية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة اليونيسف قد أطلقت فى إبريل الماضى منصة التواصل التفاعلي بحضور ورعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وتعتمد المنصة على التواصل من خلال بث الرسائل القصيرة المجانية للتفاعل مع المستفيدين من البرامج الاجتماعية التي تقدمها الوزارة.

وترتكز منصة التواصل الجديدة على نظام RapidPro، وذلك في إطار تطوير منظومة التواصل مع المستفيدين من برامج الحماية الإجتماعية التابعة للوزارة بهدف متابعة وقياس رضا المستفيدين من خدمات الوزارة وتطويرها طبقًا للإحيتياجات الفعلية للفئات المستهدفة من تدخلات وبرامج الوزارة.

وتقدم المنصة رسائل قصيرة عبر التليفون المحمول على الرقم 1442 ورسائل الواتس اب وخدمات الرسائل الصوتية IVR لدعم المستفيدين من الخدمات الاجتماعية المختفة طبقا لأولويات الوزارة، بالاضافة الي التواصل مع مقدمي الخدمات للوزارة لضمان وصول رسائل موحدة مع تسيير التفاعل والرد على الرسائل في حالة وجود أي إستفسار.