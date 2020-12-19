نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقوق البرلمان: قرار البرلمان الأوروبي تزييف للحقائق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنه حقوق الانسان بالبرلمان والنائب الاول لرئيس البرلمان العربي، عن إستياؤه الشديد من قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن هذا القرار لا يعكس الحقيقة التى يعيشها أفراد المجتمع المصرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع المصري وشعوب المنطقة العربية، وأن ما جاء به قرار البرلمان الأوروبي إنما هو نوع من أنواع تزييف الحقائق وخلط الواقع بالخيال، من أجل النيل من سمعة مصر خاصة في ملف الحقوق والحريات.

وأكد "عابد" في بيان له، مساء اليوم السبت، أن الحقوق والحريات مكفولة بموجب دستور ٢٠١٤ والذى أفرد لها المشرع الدستورى بابا كاملًا يحتوى علي أكثر من أربعين مادة ( المادة ٥١ حتي المادة ٩٣ من الدستور ) ويعد بذلك أول دستور علي مستوى العالم يولي اهتمام كبير بالحريات بهذا الشكل، ولا يوجد في أى دولة أوروبية تأكيدًا لهذه الحقوق والحريات علي غرار الدستور المصري.

وتابع: كما نصت المادة ٧٥ من الدستور علي حرية تكوين الجمعيات الأهلية ونصت علي (للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.