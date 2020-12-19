نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقوق البرلمان: قرار البرلمان الأوروبي تزييف للحقائق في المقال التالي
وأكد "عابد" في بيان له، مساء اليوم السبت، أن الحقوق والحريات مكفولة بموجب دستور ٢٠١٤ والذى أفرد لها المشرع الدستورى بابا كاملًا يحتوى علي أكثر من أربعين مادة ( المادة ٥١ حتي المادة ٩٣ من الدستور ) ويعد بذلك أول دستور علي مستوى العالم يولي اهتمام كبير بالحريات بهذا الشكل، ولا يوجد في أى دولة أوروبية تأكيدًا لهذه الحقوق والحريات علي غرار الدستور المصري.
وتابع: كما نصت المادة ٧٥ من الدستور علي حرية تكوين الجمعيات الأهلية ونصت علي (للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.
كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، علي أن السلطة القضائية سلطة مستقلة بموجب أحكام الدستور حيث نصت المادة 184 علي: (السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم) وأحكامها تسرى على الحاكم والمحكوم، كما أن التدخل في شئونها جريمة لا تسقط بالتقادم وهي الحامى للحقوق والحريات العامة في الدولة المصرية والركن الثالث للسلطات في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ويعد التدخل في شئونها أو المساس بنزاهتها تدخلًا في الشئون الداخلية للدولة لا نسمح به ولا تسمح به قواعد القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة ما نص عليه القرار رقم 2131 بتاريخ 21121965 المعني بإعلان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها، وسيادتها.
كما أكد "عابد" أن البرلمان الأوروبي لم يلتفت إلي الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع سواء في مجال حقوق الإنسان أو الحقوق الاجتماعية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع ( من توفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل، وملف الرعاية الصحية وإعلان مصر خالية من فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار، وملفات التعليم، والبرامج الاجتماعية، فمصر الدولة الوحيدة التي قامت بتنفيذ برنامج تكافل وكرامة والوحيدة التي تبنت برنامج إعانة العمالة المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ).
وتساءل عضو مجلس النواب، قائلًا: أين البرلمان الأوروبي من الانتهاكات التي تمارس داخل القارة الأوروبية من التفرقة العنصرية بين المواطنين واللاجئين والتي وصلت إلى ذروتها من جرائم جسدية ونفسيه وصلت إلى حد الإقصاء، وعلي النقيض فإن مصر فتحت أبوابها لكل اللاجئين ولم تطلب من أى دولة أو منظمة دولية معونة نظير ايوائها لهؤلاء اللاجئين.
واستطرد قائلًا: إن مصر الآن ونحن على مشارف عام ٢٠٢١ تختلف كثيرًا عما كانت عليه قبل عام ٢٠١٤، وماضية في ترسيخ الأسس الديمقراطية احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدًا علي الرفض التام لكل ما جاء به قرار البرلمان الأوروبي سالف الذكر، ونؤكد على إحترامنا التام بمبادئ الأمم المتحدة في شأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أن الحملة الممنهجة لإضعاف مساعي الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لن تفلح ولن تحقق ما تصبو إليه نظرًا لوعي الشعب المصري العظيم واصطفافه حول قيادته الحكيمة.