انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: ساعات ويبدأ فصل الشتاء وتفاصيل طقس الـ72 القادمة وموعد عودة الأمطار مرة أخرى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير لها اليوم عن الظواهر الجوية المحتملة خلال الأسبوع الجاري وحتى يوم الجمعة القادمة، وأصدرت بياناً رسمياً بتفاصيل حالة الطقس غداً الأحد 20 ديسمبر، وما هي ساعات قليلة ويبدأ فصل الشتاء في صباح يوم 21ديسمبر الجاري.

الأرصاد الجوية: ساعات ويبدأ فصل الشتاء وتفاصيل طقس الـ72 القادمة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل بالسواحل الشمالية الغربية ومائل للدفء بالسواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ودافىء بجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، وبارد بشمال البلاد ليلاً وشديد البرودة على جنوبها، وذلك كما التقرير السابق.

كما أشار هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود حالة من الإستقرار على جميع أنحاء البلاد خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، وسوف تنعدم فرص تساقط الأمطار خلال هذه الأيام الثلاثة، وتستمر الشبورة المائية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناه.

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كما تعود الأمطار مرة أخرى خلال يومي الأربعاء والخميس 23، و24 ديسمبر الجاري، وسوف تتساقط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري في أوقات متقطعة، مع استمرار تساقط الشبورة المائية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناه، كما في تقرير الأرصاد التالي.