الابن هارب والبنات تسير على خُطى والدهم .. امبراطورية النساجون الشرقيون تتوزع على ابنتي فريد خميس بعد هروب نجله "بيبو"

اتهامات متكررة لاحقت محمد فريد "بيبو" نجل رجل الأعمال الراحل فريد خميس رئيس اتحاد جميعة المستثمرين، ومالك ومؤسس شركة "النساجون الشرقيون"، بعد تورطه في قضية الاعتداء الجنسي الشهيرة إعلاميا بإسم قضية "الفيرمونت"، والتي تعود أحداثها لعام 2014 وكان "أوتيل نايل سيتي" هو مسرح ارتكاب جريمة الشذوذ والجنس الجماعي الأشهر في مصر، والتي تورط بها 5 شباب أبناء مشاهير فن وسياسة وأصحاب نفوذ.
قضية هُنا وحُكم هُناك ينتظر "بيبو" نجل فريد خميس، وهو المتهم الأبرز ضمن الـ 5 المتورطين في قضية الشذوذ والاعتداء الجنسي، حيث نجح في الإفلات من المُحاكمة، والهروب منذ بداية سبتمبر الماضي، ليُصاب الأب بأزمة ويتوفى بعد أيام من التشهير باسمه لتورط الابن الوحيد وويث امبراطورية السجاد الأشهر في المنطقة.
لم يكتفِ بيبو نجل محمد فريد خميس -الابن الذكر الوحيد لوالده- بكونه الوريث الأول لامبراطورية الوالد بثقلها، بعد وفاته، وأنه عضو اللجنة التنفيذية لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ومالك شركة الشرقيون للتنمية العمرانية المسئولة عن الاستثمار العقارى والسياحى والزراعى لشركات والده، بل رسّخ لأن يكون رجل ذو نفوذ متسلطا ولاهيا دون تحمله المسؤولية بثِقلها.
في الوقت الذي اختار الابن الضال و"الهارب"، أن يرتكب الخطأ الجثيم، ويؤجر جناحا باحدى فنادق وسط القاهرة الشهيرة "فيرمونت"، لإقامة حفل الشذوذ الجماعي والاعتداء الجنسي، كانت الابنتين هما الحائط الصد لسقوط امبراطورية والدهما.
ابنتي فريد خميس .. حائط الصد لسقوط امبراطورية النساجون الشرقيون
حرصت "ياسمين" و"فريدة" ابنتي محمد فريد خميس، على السير على خطى والدهم، والتمسك بمناصبه وأعماله التي تم توزيعها عليهم بالمناصفة، وكأنهن الوريثتان الوحيدان لثروة فريد خميس بعد هروب شقيقهم من تهم جريمة "فيرمونت".
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الابنة الكُبرى .. "ياسمين" نجلة محمد فريد خميس خليفة والدها
خلفت ياسمين والدها بالكيان في إدارة مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد، بعدما كانت تشغل عضو بمجلس الإدارة، وحافظت "ياسمين" على ذات التشكيل والذي يضم شقيقتها فريدة، وابن عمها محمد محمود خميس، وحتى نفس الأعضاء المستقلين ودودة بدران ومعتصم راشد، بخلاف ممثلين المساهمين الآخرين.
كما خلفت "ياسمين" والدها في الرئاسة الشرفية للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وهو الكيان الذي أسسه والدها وحافظ على رئاسته حتى رحليه، وحضرت "ياسمين" 3 اجتماعات لمجلس إدارة الاتحاد، وكذلك حضرت اجتماعين للاتحاد مع وزير المالية.
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الابنة الثانية.. فريدة محمد فريد خميس
فريدة هي الابنة الثانية لرجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، تشغل بجوار عضويتها بمجلس إدارة النساجون الشرقيون للسجاد، وإدارتها شركة إنتاج البروبلين، رئاسة مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وهو المجلس الذي يضم قامات كبرى منها الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمى، واللواء سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى الأسبق، وعمرو موسى، رئيس جامعة الدول العربية الأسبق، والدكتور نادية زخارى، وزيرة الدولة للبحث العلمى الأسبق، والدكتور فاروق الباز، أستاذ الجيولوجيا، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية.
بيبو محمد فريد خميس مطلوب دوليا
ضرب بيبو محمد فريد خميس بمسؤولياته عرض الحائط، إذ كشف مصدر قضائي لـ دوت الخليج، أنه تم إرسال طلب من مكتب التعاون الدولي التابع لمكتب النائب العام، إلى الإنتربول الدولي لملاحقة بيبو دوليا، ووضع إسمه على قوائم الترقب والوصول. كما أشارت المعلومات بأنه هارب خارج مصر ومتواجد حاليا في لندن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الابن هارب والبنات تسير على خُطى والدهم .. امبراطورية النساجون الشرقيون تتوزع على ابنتي فريد خميس بعد هروب نجله "بيبو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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