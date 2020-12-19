سيدات التنسيقية يرصدن أحوال المرأة المصرية.. سمير ترى اتمييز الإيجابي للمرأة "حل مؤقت" ونبحث عن الدائم.. أبوشقرة: تمكين المرأة داخل التنسيقية سيكون حافز لباقي سيدات مصر للانخراط في العمل العام

قالت مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب التجمع، إن مسألة تمكين المرأة ليست بالسهولة التي تبدو عليها، وأنها معركة صعبة للغاية، ومرتبطة تماما بدرجة الوعي المجتمعي، وضرورة محي الأمية العادية والأمية الإلكترونية وهي معركة مطلوبة من الدولة والأحزاب السياسية والبرلمانيين.

وتابعت: علينا الاعتراف بوجود ضغط دائم على المرأة ولكن سيدات مصر قادرين على الفوز بأي معركة، واعتبر أن التمييز الإيجابي للمرأة في الدستور والقانون والبرلمان، هو حل مؤقت فقط.

وعبرت عن رفضها لفرة أن يكون هناك حزب للمرأة وحدها، واصفة ذلك بقمة العنصرية، وأن الرجل والمرأة كيان واحد بلا تمييز، ولكننا نحتاج مزيد من الجهود لكي تصل المرأة إلى مواقع مطلوبة منها، وأن ماجرى مؤخرا من تمكينها في البرلمان ومؤسسات الدولة أمر محمود، لكننا نحتاج إلى ترسيخه على مستوى الوعي الجمعي للمواطنين.